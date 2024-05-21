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Шеф Пентагона указал на главную стратегическую ошибку Путина

Шеф Пентагона указал на главную стратегическую ошибку Путина

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн – 22», указал на ключевую стратегическую ошибку главы РФ Владимира Путина.

По мнению руководителя американского оборонного ведомства, Путин рассчитывает, что Украина потерпит поражение на поле боя и в итоге группа «Рамштайн» распадется, а сам он захватит еще какие-то куски территории соседнего государства.

Впрочем, это весьма неверный расчет, и глава Кремля не достигнет поставленной цели.

«Путин пытается вести войну имперской агрессии 19-го века в 2024 году. Это ужасная идея и ужасная стратегия», – подчеркнул Остин.

По его словам, украинские защитники, отражая атаки ВС РФ, открывших новый фронт на севере Харьковщины, ведут тяжелую борьбу, но в то же время «российские войска платят высокую цену за агрессию».

«Российские военные открыли еще один фронт для захвата суверенной украинской территории, уничтожают украинские села, убивают невинных гражданских и бомбят гражданскую инфраструктуру, в том числе дамбы и электростанции. Путин делает ставку, что в конце концов Украина падет, а эта Контактная группа распадется, но он ошибается», – добавил Остин.

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