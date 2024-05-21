Шеф Пентагона указал на главную стратегическую ошибку Путина

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Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн – 22», указал на ключевую стратегическую ошибку главы РФ Владимира Путина.

По мнению руководителя американского оборонного ведомства, Путин рассчитывает, что Украина потерпит поражение на поле боя и в итоге группа «Рамштайн» распадется, а сам он захватит еще какие-то куски территории соседнего государства.

Впрочем, это весьма неверный расчет, и глава Кремля не достигнет поставленной цели.

«Путин пытается вести войну имперской агрессии 19-го века в 2024 году. Это ужасная идея и ужасная стратегия», – подчеркнул Остин.

По его словам, украинские защитники, отражая атаки ВС РФ, открывших новый фронт на севере Харьковщины, ведут тяжелую борьбу, но в то же время «российские войска платят высокую цену за агрессию».

«Российские военные открыли еще один фронт для захвата суверенной украинской территории, уничтожают украинские села, убивают невинных гражданских и бомбят гражданскую инфраструктуру, в том числе дамбы и электростанции. Путин делает ставку, что в конце концов Украина падет, а эта Контактная группа распадется, но он ошибается», – добавил Остин.