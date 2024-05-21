Франция поддержала МУС в связи с ордером на арест Нетаньяху

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Французские власти выразили свою поддержку Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, главный прокурор которого Карим Хан выступает за выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении, опубликованном на сайте французского МИД, подчеркивается, что «Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любых обстоятельствах».

Министерство также отметило, что Франция осудила атаки ХАМАС 7 октября 2023 года и подчеркнуло, что движение само документировало свои нападения на гражданское население.