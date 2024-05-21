Названа шокирующая причина, из-за которой Раиси и Абдоллахиян погибли в авиакатастрофе

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Авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, могла стать следствием внутриполитической борьбы за власть в исламской республике. Нельзя исключать и внешнего заговора, основные подозрения в таком случае падают на Израиль, пишет турецкая газета Hurriyet.

Издание отмечает, что в Иране ведется борьба за власть в связи с преклонным возрастом верховного лидера Али Хаменеи. Раиси, по его мнению, был одним из наиболее вероятных претендентов на этот пост, однако в окружении Хаменеи его преемником хотят видеть Моджтабу Хаменеи – сына духовного лидера ИРИ.

Нельзя исключать, что целью был и глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян. «Он был одним из кандидатов в президенты после Раиси. Если это было покушение на него, то это означает убийство двух зайцев одним выстрелом», – пишет Hurriyet.