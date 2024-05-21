Азербайджанские военные отработали нейтрализацию противника в Турции (фото и видео)

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В ходе многонациональных учений «EFES – 2024», проводимых в Турции с привлечением военнослужащих из разных стран, были выполнены очередные задачи.

Согласно плану учений, военнослужащие стран-участниц выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия различного калибра, сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, были успешно выполнены задачи по ведению боя в населенном пункте и нейтрализации условного противника, оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему и его эвакуации.

Военнослужащие азербайджанской армии совместно с другими участниками успешно выполнили поставленные задачи.

Отметим, что международные учения, проводимые в целях обмена опытом, организации совместной деятельности военнослужащих стран-участниц, повышения навыков штабных офицеров в принятии решений на карте, а также дальнейшего повышения уровня их профессионализма и подготовки, продлятся до 30 мая.