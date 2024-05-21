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СБ ООН отклонил проект резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе

СБ ООН отклонил проект резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе

Совет Безопасности (СБ) ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе.

Из 15 членов Совбеза за документ проголосовали 7 государств, в том числе Россия и Китай, 7 стран выступили против, Швейцария воздержалась от голосования. Резолюция считается принятой, если за нее поданы голоса девяти членов СБ и ни один из постоянных членов не наложил вето, передает ТАСС.

Предложенный Россией проект резолюции состоит из 10 пунктов и содержит призыв ко всем странам, в особенности обладающим возможностями по освоению космоса, «принять экстренные меры, чтобы предотвратить размещение вооружений в космосе и угрозу применения силы в космосе, а также из космоса по Земле и с Земли по объектам в космосе». Помимо этого, документ призывает «посредством переговоров разработать соответствующие надежно проверяемые и юридически обязывающие многосторонние соглашения».

В проекте резолюции подчеркивается «необходимость дальнейших мер, в том числе политических обязательств и юридически обязывающих инструментов, <…> для предотвращения гонки вооружений в космосе во всех аспектах». Помимо этого, документ призывает «провести как можно скорее переговоры по международному юридически обязывающему договору или договорам по предотвращению гонки вооружений в космосе, в том числе по предотвращению размещения вооружений в космосе». Проект резолюции также подтверждает обязательство всех стран – участниц договора о космосе от 1967 года полностью соблюдать его положения, в том числе «не размещать на околоземной орбите никаких объектов, оснащенных ядерным оружием или любым другим видом оружия массового уничтожения».

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