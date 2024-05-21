В Турции сообщили, что вертолет Раиси не подавал сигнал бедствия, хотя был оснащен оборудованием

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Вертолет Раиси был оснащен необходимыми средствами навигации и сигнализации, газета Türkiye

По данным источников газеты, в последний момент в список пассажиров вертолета были включены глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и другие лица. Они изначально должны были лететь в Иран из Азербайджана на втором вертолете.

В заявлении главы Минтранса Турции Абдулкадира Уралоглу говорится, что власти Анкары не получили сигналов от упавшего вертолета.

По словам чиновника, воздушное пространство Ирана находится в зоне ответственности морского и воздушного поисково-спасательного центра Турции, поэтому местные диспетчеры отслеживают все сигналы в регионе, в том числе и с вертолета Раиси.