Эрдоган резко раскритиковал «Евровидение»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство приняло правильное решение, оградив страну от «позора» «Евровидения». Турция не участвует в этом песенном конкурсе с 2013 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Одной из наиболее очевидных сфер глобального навязывания является политика десексуализации. Мы стали свидетелями этого в больших масштабах на прошедшем на прошлой неделе конкурсе «Евровидение». Очевидно, что странные персонажи, представленные молодежи, являются «троянскими конями» социального вырождения», – заявил турецкий лидер в обращении к нации после заседания кабинета министров.

По его словам, все признают, что происходящее на конкурсе является «сознательной политикой».

«Ограждая Турцию от этого позора на протяжении последних 10-12 лет, мы видим, насколько правильное решение мы приняли», – подчеркнул он.