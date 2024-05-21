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Разбившийся в вертолете Раиси имам прожил на час дольше остальных

Разбившийся в вертолете Раиси имам прожил на час дольше остальных

Имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который находился в потерпевшем крушение вертолете президента страны Ибрагима Раиси, был жив еще в течение часа после катастрофы, сообщил глава государственной организации по управлению кризисными ситуациями Мохаммад Хасан Нами, передает IMNA.

«Единственное тело — аятоллы аль-Хашема, имама Тебриза, находилось в лучшем физическом состоянии, чем других погибших, и наименее обожжено, поэтому тот прожил еще час после авиакатастрофы и даже общался с Голямом Хосейном Эсмаили, главой администрации президента, по телефону», — сказал он.

Тела остальных погибших, в числе которых Раиси, глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа, были обожжены, но их смогли опознать без проведения ДНК-экспертизы. Всего погибло восемь человек.

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