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Состояние Фицо улучшается

Состояние Фицо улучшается

В понедельник, 20 мая, больница Рузвельта в Банской Быстрице, где находится словацкий премьер, сделала короткое заявление о его текущем состоянии.

По словам медиков, состояние накануне тяжелораненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается. Жизненно важные показатели медленно нормализуются. Об этом пишет издание Aktuality.

«После сегодняшней консультации состояние пациента стабильное. Клинически его состояние улучшается, он общается, воспалительные показатели медленно снижаются. Премьер-министр остается под нашим наблюдением», – заявили врачи.

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