Эрдоган ждет от Еревана приверженности к долгосрочному миру с Баку

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Азербайджан неоднократно демонстрировал приверженность к долгосрочному миру с Арменией. Мы и от Еревана ожидаем аналогичной позиции.

С данным заявлением выступил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган после сегодняшнего заседания Кабинета министров.

По его словам, Анкара продолжит осуществлять максимальный вклад в достижение долгосрочного мира между Баку и Ереваном. «Турция поддерживала и поддерживает позицию Азербайджана», – отметил турецкий лидер.

Эрдоган выразил удовлетворение договоренностью о возвращении Азербайджану четырех сел, оккупированных Арменией.

Он высоко оценил уровень связей с Азербайджаном, и в качестве примера привел проект строительства квартала «Азербайджан» в пострадавшем от землетрясений турецком городе Кахраманмараш.

«Дома, строящиеся в Кахраманмараше, являются очередным символом нерушимых братских уз между нашими странами», – отметил Эрдоган.