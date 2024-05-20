США грозят МУС санкциями

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Американские законодатели рассматривают возможность введения санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится в распространенном заявлении спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона.

По его словам, требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху вызвано «кампанией по давлению на Израиль» со стороны администрации президента США Джо Байдена. «За отсутствием лидерства со стороны Белого дома Конгресс рассматривает все возможные варианты, включая санкции, чтобы наказать МУС и добиться того, чтобы его руководство столкнулось с последствиями, если оно продвинется [в вопросе выдачи ордера на арест]», – заявил Джонсон.