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Главное Политика

США официально выразили соболезнования Ирану

США официально выразили соболезнования Ирану

США выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна в результате аварии с вертолётом. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«США выражают соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси, министра Абдоллахияна и других членов их делегации в результате крушения вертолёта на северо-западе Ирана», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что в период, когда Иран избирает нового президента, Соединённые Штаты подтверждают поддержку иранскому народу в его борьбе за базовые права и свободы человека.

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