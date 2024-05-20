США официально выразили соболезнования Ирану

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США выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна в результате аварии с вертолётом. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«США выражают соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси, министра Абдоллахияна и других членов их делегации в результате крушения вертолёта на северо-западе Ирана», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что в период, когда Иран избирает нового президента, Соединённые Штаты подтверждают поддержку иранскому народу в его борьбе за базовые права и свободы человека.