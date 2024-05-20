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Сократился товарооборот между Азербайджаном и Грузией

Сократился товарооборот между Азербайджаном и Грузией

В январе-апреле текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 400,795 млн долларов США.

Согласно информации Национального статистического управления Грузии, это на 20,8% меньше аналогичного периода 2023 года.

Доля Азербайджана в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 6,1%.

За отчетный период Грузия экспортировала в Азербайджан продукцию на сумму 191,95 млн долларов США (10,9% от общего объема экспорта), что на 26,7% меньше, чем годом ранее, импорт из Азербайджана составил 208,845 млн долларов США (4,4% от общего объема импорта), что на 14,5% меньше в годовом сравнении.

В январе-апреле текущего года объем общего внешнеторгового оборота Грузии снизился на 2,7% в годовом сравнении – до 6 млрд 563,432 млн долларов США. Стоимость экспорта снизилась на 10,1% – до 1 млрд 763,188 млн долларов США, а стоимость импорта увеличилась на 0,3% – до 4 млрд 800,244 млн долларов США.

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