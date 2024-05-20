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Зеленский озвучил потребности Украины в F-16

Зеленский озвучил потребности Украины в F-16

Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16, чтобы противостоять России в небе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Reuters.

«Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно не менее 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе», – сказал Зеленский, имея в виду американские истребители F-16.

Некоторые из истребителей, как надеется президент, вскоре будут использованы Воздушными силами ВСУ в бою.

Он также обратился к странам, которые не могут предоставить Украине F-16 в ближайшее время.

«Вы не можете обеспечить это прямо сейчас? Ладно, возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимите их в воздух, сбивайте цели, защищайте гражданское население. Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Является ли это нападением со стороны стран НАТО, вмешательством? Нет», – добавил Зеленский.

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