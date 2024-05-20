Нетаньяху обвинил МУС в антисемитизме и искажении реальности (видео)

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг претензии прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, допустившего выдачу ордера на арест главы израильского правительства. По мнению Нетаньяху, позиция гаагского прокурора искажает реальность, продиктована антисемитизмом и направлена против всего Израиля.

«Абсурдный и ложный ордер прокурора Гааги направлен не только против премьер-министра Израиля и министра обороны, он направлен против всего Государства Израиль. Он направлен против солдат Армии обороны Израиля, которые с величайшим героизмом сражаются против подлых убийц из ХАМАС, со страшной жестокостью напавших на нас 7 октября», – заявил он в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства.

«Как премьер-министр Израиля я с отвращением отвергаю сравнение прокурором Гааги демократического Израиля и массовых убийц из ХАМАС. Это полное искажение реальности. Именно так выглядит новый антисемитизм: он переместился из кампусов на Западе в суд в Гааге. Какой позор», – добавил он.

«Прокурор в Гааге, с какой наглостью вы смеете сравнивать монстров ХАМАС с солдатами Армии обороны Израиля, самой моральной армии в мире?» – отметил также Нетаньяху, выразив мнение, что израильские военные «ведут справедливую войну, не имеющую аналогов в моральном отношении». «Граждане Израиля, я обещаю вам одно: попытка связать нам руки провалится. 80 лет назад еврейский народ был беззащитен перед врагами, но не сейчас. <…> Мы свергнем злобную власть ХАМАС [в секторе Газа] и добьемся полной победы», – указал премьер.

