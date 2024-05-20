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Иран просил у США помощь в связи с крушением вертолета Раиси

Иран просил у США помощь в связи с крушением вертолета Раиси

Иран запрашивал у американской стороны помощь в связи с катастрофой президентского вертолета, но Вашингтон не смог оказать ее, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Нас запросило о содействии иранское правительство. Мы дали им понять, что предложим помощь, как поступили бы в ответ на запрос любого иностранного правительства в такого рода ситуации. Но в итоге мы не смогли оказать содействие», – сказал он на брифинге для журналистов.

Представитель Госдепа уточнил, что помочь иранцам не удалось «по причинам в основном логистического свойства».

Он не стал конкретизировать, какую именно помощь запрашивали из Тегерана, но подчеркнул, что США отвергают обвинение в том, что введенные ими санкции на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке президентского вертолета.

«Каждая страна, кем бы она ни была, сама несет ответственность за обеспечение безопасности и надежности своего оборудования, включая гражданскую авиацию. Так что это совершенно беспочвенное обвинение», – сказал Миллер представителям СМИ.

По словам дипломата, Тегеран «сам виноват», что использовал произведенный 45 лет назад вертолет в неблагоприятных погодных условиях.

Миллер отметил, что в Вашингтоне «не удивлены» попыткам иранской стороны возложить на американцев ответственность на авиакатастрофу, которая могла стать следствием технической неисправности.

Сейчас Вашингтон не располагает данными о том, что именно послужило причиной авиакатастрофы, но продолжит применять санкции в отношении авиатехники, которой пользуются руководители Исламской Республики, продолжил представитель Госдепа.

Вместе с этим Миллер добавил, что направленные США соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси не меняют «фундаментальных взглядов» Вашингтона на «иранский режим».

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