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Эрдоган объявил в Турции траур по погибшему в авиакатастрофе Раиси

Эрдоган объявил в Турции траур по погибшему в авиакатастрофе Раиси

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением после завершения заседания кабинета министров в президентском комплексе в Анкаре.

Глава турецкого государства еще раз выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента Ирана Раиси и сопровождающих его лиц.

Президент Эрдоган отметил, что БПЛА Bayraktar Akıncı, несмотря на суровые погодные условия, провел 7,5 часов поисковых работ в Иране, пролетев в общей сложности 2100 км.

Эрдоган сообщил, что на заседании кабинета министров принято решение о объявлении в Турции однодневного траура.

«Мы решили объявить в Турции однодневный национальный траур, чтобы разделить глубокую боль иранского народа», – приводит «Анадолу» его слова.

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