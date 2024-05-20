В США заявили о «решающем» периоде в войне в Украине

169 Просмотров

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что предстоящие «недели и месяцы будут иметь решающее значение» для исхода войны. Предлагаем вашему вниманию другие тезисы американского представителя на прошедшем в виртуальном формате 22-м заседании контактной группы по обороне Украины.

США никоим образом не причастны к крушению вертолета, на борту которого был президент Ирана;

Украинские военные предоставили ценную информацию об оборонительных операциях Украины по всей линии фронта;

Выживание и успех Украины имеют центральное значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и безопасности Америки;

Мы будем продолжать добиваться того, чтобы Украина «владела своим небом» и могла «защищать своих граждан и гражданскую инфраструктуру вдали от линии фронта»;

Вы увидите стабильный поток американской помощи Украине неделю за неделей;

Соединенные Штаты уже закрыли «многие из первоочередных потребностей Украины».