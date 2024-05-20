В США заявили о «решающем» периоде в войне в Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что предстоящие «недели и месяцы будут иметь решающее значение» для исхода войны. Предлагаем вашему вниманию другие тезисы американского представителя на прошедшем в виртуальном формате 22-м заседании контактной группы по обороне Украины.
США никоим образом не причастны к крушению вертолета, на борту которого был президент Ирана;
Украинские военные предоставили ценную информацию об оборонительных операциях Украины по всей линии фронта;
Выживание и успех Украины имеют центральное значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и безопасности Америки;
Мы будем продолжать добиваться того, чтобы Украина «владела своим небом» и могла «защищать своих граждан и гражданскую инфраструктуру вдали от линии фронта»;
Вы увидите стабильный поток американской помощи Украине неделю за неделей;
Соединенные Штаты уже закрыли «многие из первоочередных потребностей Украины».