Азербайджан рассчитывает на израильские инвестиции

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Израильские компании приглашены к участию в реализации инвестиционных проектов в экономических зонах Азербайджана, в том числе в промышленных парках, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя правления агентства Фуада Магеррамова с заместителем посла Израиля в Азербайджане Йоавом Быстрицким.

Отмечается, что Магеррамов предоставил информацию об экономических зонах, действующих в стране, об инвестиционных возможностях, доступных для предпринимателей, также состоялась презентация экономических зон.