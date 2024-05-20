Эрдоган призвал поменять конституцию Турции для предотвращения госпереворотов |
В США заявили о «решающем» периоде в войне в Украине |
Объявлена новая дата похорон Раиси |
Эрдоган выразил Алиеву удовлетворение мирным процессом между Баку и Ереваном |
Дзюдоист Хидаят Гейдаров стал чемпионом мира |
Турция поддержала требование МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху и Галанта |
На первом этапе более 3 тысяч человек смогут переселиться в Миндживан |
Стало известно о назначении нового посла Италии в Азербайджане |
В Иране раскрыли причину крушения вертолета Раиси |
Главное Экономика

Азербайджан рассчитывает на израильские инвестиции

Азербайджан рассчитывает на израильские инвестиции

Израильские компании приглашены к участию в реализации инвестиционных проектов в экономических зонах Азербайджана, в том числе в промышленных парках, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя правления агентства Фуада Магеррамова с заместителем посла Израиля в Азербайджане Йоавом Быстрицким.

Отмечается, что Магеррамов предоставил информацию об экономических зонах, действующих в стране, об инвестиционных возможностях, доступных для предпринимателей, также состоялась презентация экономических зон.

Теги:
Из этой рубрики
Сократился товарооборот между Азербайджаном и Грузией
Экономика

Сократился товарооборот между Азербайджаном и Грузией

2024/05/20, 23:03
Азербайджан рассчитывает на израильские инвестиции
Экономика

Азербайджан рассчитывает на израильские инвестиции

2024/05/20, 21:49
Азербайджан отправил первый грузовой поезд после расширения БТК (фото)
Экономика

Азербайджан отправил первый грузовой поезд после расширения БТК (фото)

2024/05/20, 21:02
В Турции заявили, что падение курса турецкой лиры прекратилось
Экономика

В Турции заявили, что падение курса турецкой лиры прекратилось

2024/05/20, 14:45
В Баку состоялся бизнес-форум Азербайджан-Таджикистан
Экономика

В Баку состоялся бизнес-форум Азербайджан-Таджикистан

2024/05/20, 14:34
Почему дорожает золото и к чему это приведет
Экономика

Почему дорожает золото и к чему это приведет

2024/05/20, 14:05
Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после гибели Раиси
Экономика

Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после гибели Раиси

2024/05/20, 09:17
Беларусь и Азербайджан подписали контракты на $60 млн
Экономика

Беларусь и Азербайджан подписали контракты на $60 млн

2024/05/19, 18:57
Коридор через Азербайджан в России считают альтернативой Суэцкому каналу
Экономика

Коридор через Азербайджан в России считают альтернативой Суэцкому каналу

2024/05/19, 15:41