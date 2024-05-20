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Байден и Блинкен недовольны стремлением МУС арестовать Нетаньяху

Байден и Блинкен недовольны стремлением МУС арестовать Нетаньяху

Власти США отвергают требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считая его возмутительным. Об этом говорится в заявлениях президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

«Позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор [МУС Карим Хан] — между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента — никакого», — заявил Байден. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности».

В свою очередь Блинкен назвал «постыдным» сравнение Израиля и ХАМАС и напомнил, что «Соединенные Штаты ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в этом вопросе».

По мнению Блинкена, положительное решение по этому запросу прокурора «может поставить под угрозу продолжающиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня», а также освобождение заложников и наращивание объемов гуманитарной помощи.

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