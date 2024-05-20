Эрдоган выразил Алиеву удовлетворение мирным процессом между Баку и Ереваном

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20 мая президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора обсуждались турецко-азербайджанские отношения, региональные и глобальные процессы.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение продвижением мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в позитивном направлении и отметил, что Турция внимательно отслеживает данный процесс.

Президент Турции подчеркнул, что справедливый и прочный мир, который будет обеспечен в регионе, создаст новую атмосферу как для Азербайджана, так и Армении, а также для стран региона.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве.