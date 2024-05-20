Эрдоган пообещал и.о. президента Ирана поддержку Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером, в ходе которого заявил, что в Анкаре поддерживают Тегеран в трудные для него дни. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

«Президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождавшей их делегации. Он отметил, что Турция поддерживает Иран в эти тяжелые дни, разделяет скорбь иранского народа и в будущем будет следовать положениям закона о соседстве и братстве в отношении ИРИ», – говорится в сообщении.