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Каспий обмелел более чем на 2 метра

Каспий обмелел более чем на 2 метра

С середины 90-х годов уровень Каспийского моря упал больше чем на два метра. Об этом сказал заместитель руководителя Федерального агентства России по рыболовству Василий Соколов 20 мая на заседании рабочей группы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды по выработке предложений по оздоровлению Каспийского бассейна.

«Это почему-то всегда умалчивается. С середины 90-х годов уровень Каспийского моря упал на 2,2 метра, уже почти на 2,4 метра, и эти условия не могли не сказаться. Серьезные изменения на Каспии, быстрые изменения береговой линии», — сказал Соколов, которого цитирует «Парламентская газета».

«Каспий продолжает испытывать колоссальное воздействие с точки рения проживания водных биологических ресурсов», — отметил замруководителя Росрыболовства.

Если Россия не решит в ближайшее время вопрос с регулированием стока Волги, можно получить не только проблемы с численностью каспийского тюленя, но и гораздо более массовыми и не менее значимыми видами, такими как килька, считает Соколов.

Ранее на том же заседании рабочей группы директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды Ирина Маканова отметила, что популяция каспийского тюленя стремится к исчезновению.

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