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28 июня в Иране пройдут выборы президента

28 июня в Иране пройдут выборы президента

Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня. Об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

«28 июня можно считать днем четырнадцатых [в истории Ирана] выборов президента», – приводит его слова агентство Mehr.

По словам Эслами, «Совету стражей конституции предложено, чтобы регистрация кандидатов началась 28 мая». Совет стражей конституции – надпарламентский орган в Иране, который, помимо анализа на соответствие конституции законов, принятых депутатами Меджлиса (парламента), отвечает за одобрение кандидатур на выборах. Он также утверждает кандидатов на важнейшие государственные посты, в том числе президента.

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