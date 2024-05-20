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К посольству Ирана в Баку несут цветы (фото)

К посольству Ирана в Баку несут цветы (фото)

Руководители ряда НПО Азербайджана возложили цветы к зданию посольства Ирана в Азербайджане в связи с трагической гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахияна и других сопровождавших их лиц.

Руководители НПО заявили, что разделяют горе иранского народа в этот тяжелый день. Об этом сообщает «Репорт».

Перед зданием посольства Ирана в Азербайджане также создан уголок в память о погибших в авиакатастрофе 19 мая.

Граждане страны выражают поддержку иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахиана и других сопровождавших их лиц.

Жители возлагают цветы к мемориальному уголку, чтя память жертв трагедии.

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