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Миериня уверена в успехе мирных переговоров Баку-Ереван (фото)

Миериня уверена в успехе мирных переговоров Баку-Ереван (фото)

20-го мая в Милли Меджлисе была проведена пресс-конференция находящейся в нашей стране с официальным визитом спикером парламента Латвийской Республики Дайгой Миериня. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Отвечая на вопросы журналистов, председатель латвийского парламента поделилась впечатлениями о встречах с президентом Ильхамом Алиевым и государственными чиновниками в рамках визита в нашу страну, а также рассказала об обсуждённых вопросах. Гостья отметила, что на этих встречах была заявлена поддержка Латвией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Кроме того, обсуждались вопросы развития отношений в экономике, сельском хозяйстве, туризме, образовании и других сферах, и перспективы межпарламентских связей.

Коснувшись поездки в Шушу и Физули в ходе визита, спикер парламента Латвии затронула проводимые на освобождённых от оккупации территориях строительные и созидательные работы и упомянула значение предстоящего проведения в Азербайджане COP29, а также выразила уверенность в успехе мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

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