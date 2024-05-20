На первом этапе более 3 тысяч человек смогут переселиться в Миндживан |
Стало известно о назначении нового посла Италии в Азербайджане |
В Иране раскрыли причину крушения вертолета Раиси |
Азербайджан ввел в оборот обновленные однокопеечные монеты |
Администрация Байдена о причинах крушения вертолета Раиси |
Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанта |
Рёпке: Вертолёт Раиси был непригоден к полёту |
США готовят санкции против властей Грузии |
Алиев: Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах |
Главное Армия

ВСУ добились стабилизации линии фронта в Харьковской области

ВСУ добились стабилизации линии фронта в Харьковской области

Украинские войска стабилизировали линию фронта на севере Харьковской области. Российские оккупанты пытаются продвигаться на Липецком и Слобожанском направлениях, однако их попытки были остановлены.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«Линия фронта на севере стабилизирована. Не допущено продвижение врага по Липецкому направлению, так же и по Слобожанскому направлению», – рассказал Синегубов.

По его словам, украинские военные продолжают боевые действия за город Волчанск, где фактически проходит линия фронта по реке Волча.

«Оккупанты пытаются там продвигаться, однако успеха не имеют, а наоборот. Наши воины отбивают дом за домом, улицу по улице в этом населенном пункте», – добавил глава ОВА.

Он подчеркнул, что попытка россиян быстро захватить север потерпела неудачу из-за эффективных действий ВСУ.

Теги:
Из этой рубрики
ВСУ добились стабилизации линии фронта в Харьковской области
Армия

ВСУ добились стабилизации линии фронта в Харьковской области

2024/05/20, 18:56
Украинские пилоты и артиллеристы повышают квалификацию во Франции (фото)
Армия

Украинские пилоты и артиллеристы повышают квалификацию во Франции (фото)

2024/05/19, 15:55
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/05/19, 15:20
ЦАХАЛ уничтожил на востоке Рафаха около 50 террористов
Армия

ЦАХАЛ уничтожил на востоке Рафаха около 50 террористов

2024/05/19, 13:25
Украинцы потопили российский военный корабль
Армия

Украинцы потопили российский военный корабль

2024/05/19, 12:40
Украинцы сбили российский Су-25
Армия

Украинцы сбили российский Су-25

2024/05/19, 10:37
ВСУ уничтожили еще 1210 вражеских солдат
Армия

ВСУ уничтожили еще 1210 вражеских солдат

2024/05/19, 09:54
Писториус просит еще 3,8 млрд евро для Украины
Армия

Писториус просит еще 3,8 млрд евро для Украины

2024/05/19, 09:25
Украина ударила дронами по Краснодарскому краю (видео)
Армия

Украина ударила дронами по Краснодарскому краю (видео)

2024/05/19, 07:38