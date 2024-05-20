Консульство Азербайджана поможет согражданам в Харьковской области

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Почетное консульство Азербайджана в Харькове опубликовало обращение к гражданам Азербайджана, проживающим в Харьковской области Украины, в связи со сложившейся в регионе ситуацией.

В обращении, размещенном на официальном сайте консульства, гражданам рекомендуется незамедлительно сообщать о трудностях, которые могут возникнуть во время эвакуации.

«Граждане Азербайджана, постоянно или временно проживающие на территории Харьковской области, могут обратиться в почетное консульство Азербайджана в случае возникновения необходимости решать вопросы и проблемы в связи с объявленной Военной администрацией Харьковской области эвакуацией из опасных территорий региона. Контактные телефоны: +380503035727 – почетный консул; +380502320070 – Виталий Рекуненко», – говорится в обращении.