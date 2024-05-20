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В Грузии потребовали от ЕС объяснений за финансирование оппозиции

В Грузии потребовали от ЕС объяснений за финансирование оппозиции

Евросоюз должен объясниться за финансирование грузинской оппозиции. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, средства налогоплательщиков из Германии, Франции и других европейских стран скрытно направляются оппозиционным политическим партиям и радикальным группам в республике, передает издание «Взгляд».

«Это что за стандарты такие, когда ЕС тайно финансирует политические партии и радикальные группы в стране — кандидате на членство через Европейский фонд демократии? Скандал — сейчас этот фонд оплачивает штрафы, наложенные грузинскими судами на тех, кто нападал на полицию и штурмовал парламент», — сказал Папуашвили.

Он добавил, что в самом ЕС сейчас принимается директива против иностранного влияния, поэтому критика в адрес Грузии по данному закону является «фарисейством».

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