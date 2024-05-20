В Грузии потребовали от ЕС объяснений за финансирование оппозиции

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Евросоюз должен объясниться за финансирование грузинской оппозиции. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, средства налогоплательщиков из Германии, Франции и других европейских стран скрытно направляются оппозиционным политическим партиям и радикальным группам в республике, передает издание «Взгляд».

«Это что за стандарты такие, когда ЕС тайно финансирует политические партии и радикальные группы в стране — кандидате на членство через Европейский фонд демократии? Скандал — сейчас этот фонд оплачивает штрафы, наложенные грузинскими судами на тех, кто нападал на полицию и штурмовал парламент», — сказал Папуашвили.

Он добавил, что в самом ЕС сейчас принимается директива против иностранного влияния, поэтому критика в адрес Грузии по данному закону является «фарисейством».