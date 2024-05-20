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Тихоокеанские организации гражданского общества обвинили Макрона в колониализме

Тихоокеанские организации гражданского общества обвинили Макрона в колониализме

Около 30 организаций, действующих в регионе Тихого океана, выступили с совместным заявлением протеста против зверств, совершенных французским правительством в отношении мирного населения в Новой Каледонии.

В заявлении подчеркивается, что Франция неспособна управлять процессом деколонизации, и выдвинуто требование к ООН и лидерам стран Тихоокеанского бассейна вмешаться в процесс.

Они указали, что причиной беспорядков стало решение французского правительства принудительно изменить избирательное законодательство в Новой Каледонии:

«В последние месяцы канакские лидеры неоднократно призывали отозвать предложенную конституционную поправку к избирательному законодательству коренных народов, которая ставит под угрозу право коренных народов на самоопределение и угрожает продолжающемуся мирному диалогу о будущем статусе территории».

Обвинив правительство Макрона в колониализме, авторы заявления подчеркнули, что эти изменения, предложенные в одностороннем порядке Францией, сделают канакский народ меньшинством на собственной земле и могут заблокировать ему путь к свободе:

«Очевидно, что французское правительство под руководством Макрона не может и неспособно контролировать этот процесс деколонизации. ООН должна вмешаться, чтобы восстановить более справедливый и мирный переходный период».

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