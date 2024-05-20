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В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp на устройствах с операционной системой iOS стала доступна новая функция.

Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что теперь в приложении появится фильтрация разговоров пользователей. Они будут делиться на групповые чаты и диалоги с непрочитанными сообщениями. Также, как сообщили разработчики портала, можно отказаться от разделения, для этого нужно нажать на соответствующую иконку. Тогда пользователю будут видны все чаты.

Авторы WABetaInfo подчеркнули, что опция доступна в последнем обновлении WhatsApp. Пользователи iOS смогут установить его в магазине приложений AppStore.

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