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Израильские власти проводят срочные совещания в связи с ситуацией вокруг ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Израильские власти проводят срочные совещания в связи с ситуацией вокруг ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Израиль считает возможную выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта позорным и лицемерным шагом.

Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на дипломатический источник в окружении Нетаньяху.

«Это решение, которое, если будет выполнено, станет позором в мировом масштабе. Лицемерию нет предела», – заявил источник. По информации 13-го канала, в настоящий момент израильские официальные лица высокого ранга проводят срочные совещания в связи с ситуацией вокруг МУС.

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