Медведев: Зеленский должен быть ликвидирован

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Президент Украины Владимир Зеленский после капитуляции Киева должен быть арестован и предан суду либо же ликвидирован, как террорист. Об этом заявил ТАСС зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Дальнейшая судьба Зеленского нам не безразлична. Он должен быть пойман и предан суду за преступления против граждан России и украинцев. При невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов», – подчеркнул Медведев.

«Именно такая судьба постигла духовного учителя Зеленского – Степана Бандеру», – напомнил он.