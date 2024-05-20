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Тело Раиси направят из Тебриза в Мешхед

Тело Раиси направят из Тебриза в Мешхед

Тело погибшего при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси во вторник направят из Тебриза в Мешхед, его родной город, передает агентство Fars.

«Завтра в 9.00 тело… Раиси и его спутников будет сопровождено… в аэропорт, оттуда его доставят в Мешхед», – говорится в сообщении агентства.

Агентство Tasnim в свою очередь отмечает, что утром в понедельник в Мешхеде прошло заседание совета по вопросу похорон Раиси. Кроме того, там решили, что в городе назовут одну из главных улиц или площадей именем погибшего президента.

Ранее сообщалось, что в Тебризе во вторник пройдет церемония прощания с погибшими.

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