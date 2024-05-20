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Главное Экономика

В Турции заявили, что падение курса турецкой лиры прекратилось

В Турции заявили, что падение курса турецкой лиры прекратилось

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек выразил уверенность, что падение курса турецкой лиры прекратилось на фоне роста доверия к ней.

«Турецкая лира больше не будет падать в стоимости. Доверие к ней возросло», – заявил Шимшек в эфире телеканала TRT Haber.

По его словам, дефицит внешней торговли Турции снижается, проблем с источниками финансов нет. «На данный момент в Турции много иностранной валюты, в то время как необходимость в ней снижается, в страну ввозят избыточное количество валюты», – добавил министр.

Он также призвал экспортеров Турции не волноваться, так как власти продолжат оказывать им всяческую поддержку.

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