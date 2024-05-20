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В Баку состоялся бизнес-форум Азербайджан-Таджикистан

В Баку состоялся бизнес-форум Азербайджан-Таджикистан

Выступая на бизнес-форуме, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул, что политическая воля глав государств и дружественные отношения играют важную роль в развитии всесторонних связей. Наши страны взаимодействуют как в двустороннем, так и многостороннем формате, а также в рамках международных и региональных организаций.

Развиваются торгово-экономические связи с Таджикистаном. В январе-апреле 2024 года товарооборот между странами вырос на 78%. Есть широкие возможности для увеличения этих показателей. В месте тем, имеется большой потенциал для реализации совместных проектов в легкой, химической, горнодобывающей промышленности и других сферах.

На форуме представлена ​​информация о благоприятной деловой среде и транспортно-логистическом потенциале Азербайджана, созданных для инвесторов возможностях и проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях и в промышленных парках. Отмечены перспективы сотрудничества в рамках COP29, проведение которого планируется в нашей стране в ноябре текущего года. Таджикские коллеги и бизнесмены приглашены к активному сотрудничеству.

Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир отметил значимость проведения подобных форумов и мероприятий с участием бизнес-структур для налаживания эффективного сотрудничества между деловыми кругами и поделился взглядами на развитие торгово-экономического и инвестиционного партнерства с Азербайджаном.

На форуме также выступили исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Султан Рахимзода, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов и директор Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Бахриддин Сироджидинзода. В своих выступлениях они проинформировали о деловой и инвестиционной среде Азербайджана и Таджикистана, возможностях и направлениях развития сотрудничества в соответствующих направлениях. Также проведены презентации инвестиционных возможностях наших стран.

На форуме подписаны документы между профильными структурами и субъектами предпринимательства двух стран, предусматривающие реализацию совместных инициатив в сферах промышленности, сельского хозяйства, инвестиций, туризма и по другим направлениям.

В рамках мероприятия состоялись B2B-встречи.

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