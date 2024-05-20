Американские разведданные установили, что Раиси погиб в результате несчастного случая

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Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что, согласно американским разведданным, вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту потерпел крушение в результате несчастного случая. Его слова приводит телеканал NBC News.

«Была очень плохая, туманная погода, на северо-западе Ирана, где разбился вертолет. Так что это похоже на несчастный случай, но дело все еще полностью расследуется», — сказал Шумер.

По его словам, разведка США сообщила об отсутствии каких-либо доказательств «нечестной игры». Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации, подчеркнул политик.