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Завтра в Баку будет пасмурно

Завтра в Баку будет пасмурно

21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-восточный.

Как сообщили Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 11-15° тепла, днем 19-24° тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм рт.ст, относительная влажность воздуха – ночью 70–80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана местами будет дождливо, в отдельных местах ливни, грозы, град, на высокогорных территориях возможен снег. Вечером осадки прекратятся. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 10–15°, днем – 20–25° тепла, в горах – ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 5–10° тепла.

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