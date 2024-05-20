Рёпке: Вертолёт Раиси был непригоден к полёту |
США готовят санкции против властей Грузии |
Алиев: Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах |
Правительство Ирана выступило с заявлением в связи с гибелью Раиси |
Раиси, Абдоллахиян и другие погибли в результате крушения вертолёта |
Вертолет Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры погибли. Хроника |
Азербайджанские спасатели готовы в любой момент вылететь в Иран |
Шевченко: Иранцы все уже знают и напускают информационный туман |
Турция направила на поиски вертолета Раиси альпинистов и спецтехнику |
Главное Мир

Рёпке: Вертолёт Раиси был непригоден к полёту

Рёпке: Вертолёт Раиси был непригоден к полёту

Разбившийся вертолёт президента Ирана был непригоден к полёту, заявил эксперт Bildпо анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Журналист сам пилотирует небольшие самолёты как лётчик-любитель. По его словам, Раиси летел в американском вертолёте Bell 212, построенном в 1990-е. Такие машины разработали ещё в 1960-е. Воздушное судно было непригодно к полёту в сложных метеоусловиях, который оказался для экипажа и пассажиров «самоубийством», отмечает Рёпке.

«Если сообщения верны, Раиси летел на Bell 212 в погодных условиях, явно не подходящих под правила визуальных полётов, — пишет Рёпке. — Это просто самоубийство. <…> Вертолёт был непригоден для полётов в сложных метеорологических условиях. Первоначально вертолёт использовали ВВС Ирана, но позже его перекрасили, чтобы придать более “гражданский” вид».

Теги:
Из этой рубрики
В Иране назвали виновников гибели Раиси
Мир

В Иране назвали виновников гибели Раиси

2024/05/20, 13:21
Новая вспышка COVID-19 может произойти летом
Мир

Новая вспышка COVID-19 может произойти летом

2024/05/20, 13:20
Рёпке: Вертолёт Раиси был непригоден к полёту
Мир

Рёпке: Вертолёт Раиси был непригоден к полёту

2024/05/20, 13:00
В Иране объявлен траур и назначены похороны Раиси и сопровождавших его лиц
Мир

В Иране объявлен траур и назначены похороны Раиси и сопровождавших его лиц

2024/05/20, 12:35
Стал известен новый глава МИД Ирана
Мир

Стал известен новый глава МИД Ирана

2024/05/20, 12:28
В Таджикистане на государственном уровне запретили хиджаб
Мир

В Таджикистане на государственном уровне запретили хиджаб

2024/05/20, 12:26
Коливанд: Все находившиеся на борту вертолета погибли в первые же минуты после катастрофы
Мир

Коливанд: Все находившиеся на борту вертолета погибли в первые же минуты после катастрофы

2024/05/20, 12:12
МИД Ирана о гибели Раиси
Мир

МИД Ирана о гибели Раиси

2024/05/20, 12:02
Премьер Эстонии заявила , что военные инструкторы НАТО уже в Украине
Мир

Премьер Эстонии заявила , что военные инструкторы НАТО уже в Украине

2024/05/20, 11:45