Рёпке: Вертолёт Раиси был непригоден к полёту

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Разбившийся вертолёт президента Ирана был непригоден к полёту, заявил эксперт Bildпо анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Журналист сам пилотирует небольшие самолёты как лётчик-любитель. По его словам, Раиси летел в американском вертолёте Bell 212, построенном в 1990-е. Такие машины разработали ещё в 1960-е. Воздушное судно было непригодно к полёту в сложных метеоусловиях, который оказался для экипажа и пассажиров «самоубийством», отмечает Рёпке.

«Если сообщения верны, Раиси летел на Bell 212 в погодных условиях, явно не подходящих под правила визуальных полётов, — пишет Рёпке. — Это просто самоубийство. <…> Вертолёт был непригоден для полётов в сложных метеорологических условиях. Первоначально вертолёт использовали ВВС Ирана, но позже его перекрасили, чтобы придать более “гражданский” вид».