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Из-за сноса моста Джаваншира изменено движение автобусов, ликвидированы парковки на некоторых улицах

Из-за сноса моста Джаваншира изменено движение автобусов, ликвидированы парковки на некоторых улицах

В связи с демонтажем моста Джаваншира с сегодняшнего дня реорганизуется движение транспорта.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог при Министерстве цифрового развития и транспорта, согласно временной схеме движение автобусных маршрутов Е1 и 125 осуществляется по альтернативным улицам.

Экспресс-автобус Е1 продолжит движение, проезжая по улицам «28 Мая» и Пушкина, а автобус № 125 – по улицам Рашида Бейбутова, Сулеймана Рагимова и проспекту Азадлыг.

Места для парковки на улицах «28 Мая», Низами, Узеира Гаджибейли, Ковкеб Сафаралиевой, Сабита Оруджева, Еременко и Фируза Гамбарова временно ликвидированы.

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