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США готовят санкции против властей Грузии

США готовят санкции против властей Грузии

США готовят санкции против грузинских политиков, продвигавших закон об иноагентах и ведущих «политику примирения с Россией».

Об этом сообщает издание Politico, которое ознакомилось с законопроектом, который готовят в Конгрессе.

По нему чиновникам из «Грузинской мечты» и силовикам, которые подавляли протесты, грозит замораживание активов и запрет на въезд за «политику примирения с Российской Федерацией» как часть «все более нелиберального поворота».

В законопроекте заявляется, что Тбилиси «открыто атаковал США и другие западные организации по продвижению демократии, а также местное и международное гражданское общество, одновременно стремясь к расширению связей, в частности, с Россией, а также с Китаем».

Ожидается, что законопроект будет представлен уже сегодня.

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