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В импортированной из Грузии курятине обнаружена сальмонелла

В импортированной из Грузии курятине обнаружена сальмонелла

В поставленной из Грузии партии замороженного куриного мяса обнаружена сальмонелла.

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

В лаборатории агентства исследованы образцы из партии замороженной курятины общим весом 5048 кг производства Chirina LTD, ввезенной в страну компанией Halal Food. Согласно результатам анализов, в образцах продукции были обнаружены бактерии сальмонеллы.

В соответствии с законодательством, принято решение о вывозе за пределы таможенной территории или уничтожении партии опасного продукта.

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