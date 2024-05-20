В импортированной из Грузии курятине обнаружена сальмонелла

В поставленной из Грузии партии замороженного куриного мяса обнаружена сальмонелла.
Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.
В лаборатории агентства исследованы образцы из партии замороженной курятины общим весом 5048 кг производства Chirina LTD, ввезенной в страну компанией Halal Food. Согласно результатам анализов, в образцах продукции были обнаружены бактерии сальмонеллы.
В соответствии с законодательством, принято решение о вывозе за пределы таможенной территории или уничтожении партии опасного продукта.