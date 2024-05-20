Алиев: Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах |
Правительство Ирана выступило с заявлением в связи с гибелью Раиси |
Раиси, Абдоллахиян и другие погибли в результате крушения вертолёта |
Вертолет Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры погибли. Хроника |
Азербайджанские спасатели готовы в любой момент вылететь в Иран |
Шевченко: Иранцы все уже знают и напускают информационный туман |
Турция направила на поиски вертолета Раиси альпинистов и спецтехнику |
Хаменеи отреагировал на инцидент с президентским вертолетом (видео) |
«Впервые президенты Ирана и Азербайджана встречаются на границе». Полный текст выступления Алиева (видео) |
Главное Мир

Politico о том, кто будет руководить Ираном после гибели Раиси

Politico о том, кто будет руководить Ираном после гибели Раиси

Смерть президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе делает сына руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи основным возможным преемником отца. Об этом пишет европейское издание газеты Politico.

По ее оценкам, верность Раиси руководству страны вызвала в последние годы спекуляции о том, что он может заменить Хаменеи на посту верховного лидера Ирана. Теперь же – с его смертью – у многих в стране и за ее пределами укрепится уверенность в том, что ключевой кандидатурой на пост Хаменеи станет его сын Моджтаба, полагает издание.

Теги:
Из этой рубрики
Иранское ТВ показало кадры с места крушения вертолёта Раиси
Мир

Иранское ТВ показало кадры с места крушения вертолёта Раиси

2024/05/20, 11:00
Politico о том, кто будет руководить Ираном после гибели Раиси
Мир

Politico о том, кто будет руководить Ираном после гибели Раиси

2024/05/20, 10:47
Премьер Пакистана объявил о дне траура в стране в связи с гибелью Раиси
Мир

Премьер Пакистана объявил о дне траура в стране в связи с гибелью Раиси

2024/05/20, 10:36
Синоптик: Термическая депрессия наблюдалась в зоне крушения вертолета Раиси
Мир

Синоптик: Термическая депрессия наблюдалась в зоне крушения вертолета Раиси

2024/05/20, 09:59
Правительство Ирана выступило с заявлением в связи с гибелью Раиси
Мир

Правительство Ирана выступило с заявлением в связи с гибелью Раиси

2024/05/20, 09:47
Тела погибших в авиакатастрофе переправляются в Тебриз
Мир

Тела погибших в авиакатастрофе переправляются в Тебриз

2024/05/20, 09:41
Король Саудовской Аравии заболел пневмонией
Мир

Король Саудовской Аравии заболел пневмонией

2024/05/20, 09:28
В аккаунте Х Раиси появилась запись
Мир

В аккаунте Х Раиси появилась запись

2024/05/20, 09:03
Президентом Ирана временно станет Мохбер
Мир

Президентом Ирана временно станет Мохбер

2024/05/20, 08:30