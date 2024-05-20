Politico о том, кто будет руководить Ираном после гибели Раиси

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Смерть президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе делает сына руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи основным возможным преемником отца. Об этом пишет европейское издание газеты Politico.

По ее оценкам, верность Раиси руководству страны вызвала в последние годы спекуляции о том, что он может заменить Хаменеи на посту верховного лидера Ирана. Теперь же – с его смертью – у многих в стране и за ее пределами укрепится уверенность в том, что ключевой кандидатурой на пост Хаменеи станет его сын Моджтаба, полагает издание.