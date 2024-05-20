МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

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МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента страны Ибраxима Раиси и всей сопровождавшей его делегация.

Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети Х.

«Нас глубоко опечалила ужасная новость о гибели в авиакатастрофе президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана, генерал-губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати, имама Тебриза Мухаммеда Али Хашема и других сопровождавших их лиц.

Мы выражаем глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших в результате трагической катастрофы.

В этот горестный день Азербайджан солидарен с братской и дружественной Исламской Республикой Иран».