МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента страны Ибраxима Раиси и всей сопровождавшей его делегация.
Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети Х.
«Нас глубоко опечалила ужасная новость о гибели в авиакатастрофе президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана, генерал-губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати, имама Тебриза Мухаммеда Али Хашема и других сопровождавших их лиц.
Мы выражаем глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших в результате трагической катастрофы.
В этот горестный день Азербайджан солидарен с братской и дружественной Исламской Республикой Иран».