Синоптик: Термическая депрессия наблюдалась в зоне крушения вертолета Раиси

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Термическая депрессия наблюдалась в зоне крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная – определялась термической депрессией. Наблюдалось 7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300-600 метров. Верхняя граница 9-10 километров. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра – обледенение», – рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что при осадках видимость ухудшалась до 1-3 километров, в облаках – до нескольких сотен и десятков метров. Порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду, в горах местами до 21 метра в секунду.

«В нижнем пограничном слое от 0 до 3 километров наблюдался сдвиг ветра – разворот по направлению со 190 на 325 градусов, скорость воздушного потока на этих высотах до 30-50 километров в час. Температура днем плюс 18 – плюс 23, в горах около плюс 10. Минувшей ночью – от плюс 6 до плюс 16», – рассказал он.

Метеоролог добавил, что полеты в горах в таких метеоусловиях запрещаются.

«Они усложняют управление вертолетом, затрудняют выдерживание высоты полета, вызывают болтанку, повышенное напряжение в конструкции вертолета, и создают опасность столкновения с горой в области нисходящих воздушных потоков. Падение атмосферного давления, обусловленное вихрями с горизонтальной осью, могло привести к завышению показаний высотомера до 30-50 метров. Таким образом, сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной авиационной катастрофы вертолета президента Ирана Раиси», – заключил Тишковец.