Раиси, Абдоллахиян и другие погибли в результате крушения вертолёта

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Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолёта. Об этом Minval передает со ссылкой на агентство Mehr.

«Президент Раиси попал в авиакатастрофу во время «исполнения своего долга перед народом Ирана» и «принял мученическую смерть», говорится в сообщении агентства.

Также погибли все, кто был на борту, в том числе министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

Раиси находился в должности с 3 августа 2021 года, был представителем крайне консервативного крыла в иранской политике. Он ранее занимал должность прокурора Хамадана, прокурора Тегерана, Генерального прокурора Ирана.