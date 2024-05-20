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Российские летчики гадают о причинах падения вертолета Раиси

Российские летчики гадают о причинах падения вертолета Раиси

Причиной падения вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси могла стать ошибка пилота. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

По его мнению, были нарушены правила полета в условиях плохой видимости и по метеоусловиям. Он отметил, что вертолет для главы государства должен был быт дооснащен необходимыми системами, способными контролировать высоту и рельеф местности. Кроме того, Заболотский обратил внимание, что два других вертолета благополучно добрались до места назначения.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор в запасе Владимир Попов высказал предположение, что вертолет президента Ирана мог упасть из-за технических неполадок и неблагоприятных метеоусловий. Эксперт напомнил, что Иран находится под санкциями Запада, и несмотря на хорошее оборудование, вертолет «Белл» не был последней моделью. «Скорее всего, было стечение неблагоприятных обстоятельств», — сказал он.

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