КНДР повысит готовность к ядерному сдерживанию

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Проведенное США на полигоне в Неваде субкритическое ядерное испытание ведет к обострению мировой гонки ядерных вооружений, и Пхеньян вынужден принять необходимые меры в связи с этим. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.

В нем отмечается, что проведенное испытание «создает новую напряженность в военном противостоянии между ядерными государствами и ускоряет глобальную гонку ядерных вооружений». «Ни в коем случае нельзя допустить влияния данного ядерного испытания на ситуацию военной безопасности в регионе Корейского полуострова. Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права и возможных вариантов выбора», – добавил представитель ведомства.

Какие именно меры могут быть приняты, не говорится, однако отмечается, что КНДР этими действиями «последовательно защитит безопасность, права и интересы государства», а также «не допустит создания стратегического дисбаланса и вакуума обеспечения безопасности в регионе Корейского полуострова».