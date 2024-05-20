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Азербайджанские спасатели готовы в любой момент вылететь в Иран

Азербайджанские спасатели готовы в любой момент вылететь в Иран

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с аварийной посадкой вертолета с делегацией во главе с президентом Исламской Республики Иран господином Ибрагимом Раиси.

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, поисково-спасательная группа из 40 профессиональных спасателей, оснащенная необходимыми техническими средствами, готова в любой момент присоединиться к поисково-спасательной операции на 2 вертолетах.

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