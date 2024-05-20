Эль Мюрид считает фантастической версию покушения на Раиси

105 Просмотров

Политический обозреватель Эль Мюрид прокомментировал версии о покушении на президента Ирана Ибрагима Раиси.

«Версия покушения на Раиси, конечно, выглядит крайне фантастической просто по техническим причинам. В горах, в тумане, при случайно выбранном маршруте совершить успешное покушение – пожалуй, даже инопланетяне выглядят более достоверно, чем диверсанты.

Это не мешает, конечно, обсуждать и такой сюжет, но в данном случае он явный аутсайдер среди любых иных версий.

ПС. Разве что бомбу заложили заранее, но президент Ирана – это все-таки не Пригожин и не военкор какой», – написал эксперт в своем тг-канале.